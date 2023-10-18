جلسة بين أوسوريو ولاعبي الزمالك.. وعودة حاتم سكر للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق على هامش مران اليوم الذي أقيم بملعب الترسانة.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة سموحة المقبلة، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم السبت.

وقام أوسوريو بمنح التعليمات للاعبين بشكل مستمر داخل التقسيمة، وإبداء ملاحظاته على أداء كل لاعب.

كما شرح مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد للاعبين بعض التعليمات الفنية التي وضعها الجهاز الفني لتنفيذها في التقسيمة الفنية للفريق.

وفي المقابل، شارك حاتم سكر الظهير الأيسر للفريق في التدريبات الجماعية، بعدما خاض أمس تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، دون المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وشارك حاتم سكر خلال مران اليوم، بشكل طبيعي في كافة الفقرات التدريبية والتقسيمة الفنية استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.