"لا تنتخبوا هؤلاء أنتم تمثلون ملايين".. ميدو يوجه رسالة لأعضاء الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، رسالة خاصة لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأبيض، قبل ساعات قليلة من إجراء، انتخابات النادي.

قال ميدو في برنامجه الريمونتادا على قناة المحور: "اقترب موعد الانتخابات التي اعتبرها هذه المرة تاريخية، وأعضاء النادي عليهم دور كبير جدا".

أوضح: "رسالتي لأعضاء الجمعية العمومية، أنتم لا تمثلون أنفسكم فقط، ولكن تمثلون ملايين من جماهير الزمالك".

وأكمل: "لا تنتخبوا أي مجموعة تتسبب في أي مشكلة، تجنبا لعدم وجود التجانس بينهم، والفوارق واضحة بين المُرشحين في الانتخابات وواضحة للطفل الصغير".

جدير بالذكر أن انتخابات نادي الزمالك تقام يوم الجمعة المقبلة 20 أكتوبر بمقر النادي الأبيض بميت عقبة.