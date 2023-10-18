شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أندية لا تعرف الفوز فى دورى المحترفين بعد انتهاء الجولة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة من دورى المحترفين 2023/ 2024، مساء الثلاثاء، والتى شهدت منافسة قوية بين كل الفرق والتى من المتوقع أن تزداد سخونة فى الجولات القادمة، خاصة أن المسابقة من دور واحد.

4 أندية لا تعرف الفوز

وفشلت 4 أندية في تحقيق أي فوز لها خلال الجولات الأربعة الماضية، وهى كل من النجوم والنصر للتعدين ومصر المقاصة ومكادى، حيث حقق النجوم تعادلا وحيدا و3 هزائم وهو أيضا ما حققه النصر للتعدين، فيما تعادل مصر المقاصة في مباراتين وخسر مثلهما، بينما حقق فريق مكادى الصاعد من الدرجة الثالثة 4 تعادلات من 4 مباريات.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الرابعة كالتالى..

أسوان 1/ 2 جمهورية شبين

بترول أسيوط 1/ 0 النجوم

مصر المقاصة 3 /3 بروكسى

مكادى 1/ 1 حرس الحدود

راية 2 / 1 النصر للتعدين

القناة 2/ 0 دكرنس

طنطا 1 / 1 السكة الحديد

أبو قير للأسمدة 1/ 1 وادى دجلة

لافيينا 3/ 2 بتروجت

الاتصالات 0/ 2 غزل المحلة