شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك وعبد الهادى يقدم تقرير الـ 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أوسوريو جلسة مع اللاعبين خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب الترسانة، وحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني على منح التعليمات بشكل مستمر للاعبين داخل التقسيمة، وإبداء ملاحظاته على أداء كل لاعب.

وقام مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق بنادي الزمالك بتقديم تقرير فني شامل للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب الترسانة.

وقدم مدحت عبد الهادي تقريرا فنيا للمدير الفني الكولومبي عن تدريبات الفريق في أخر يومين، بعدما عاد أوسوريو إلى القاهرة خلال الساعات الماضية قادما من إنجلترا بعد رحلة قصيرة لزيارة أسرته.

وكان مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد قادا تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين خلال تواجد أوسوريو في انجلترا.

ووصل أوسوريو إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وقاد مران الفريق استعدادا لمباراة سموحة المقبلة.

وشرح مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد للاعبين بعض التعليمات الفنية التي وضعها الجهاز الفني لتنفيذها في التقسيمة الفنية للفريق.

من ناحية أخرى شارك حاتم سكر الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم، وكان اللاعب خاض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم خلال مران أمس، دون المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وشهد مران اليوم مشاركة حاتم سكر بشكل طبيعي في كافة الفقرات التدريبية والتقسيمة الفنية استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.