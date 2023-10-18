شكرا لقرائتكم خبر عن ربيعة جاهز لقيادة دفاع الأهلى أمام سيمبا التنزاني.. وصعوبة لحاق نيدفيد وصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف لاعبي الأهلي المصابين من اللحاق بمباراة فريقهم أمام سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في افتتاح بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

قال شوبير خلال برنامج الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: " رامي ربيعة تدرب بشكل طبيعي في المران الجماعي وجاهز للمباراة، كما شارك الثنائي كريم نيدفيد وصلاح محسن، ولكن موقفهم صعب من الانضمام لقائمة المباراة".

تابع: "باقي المصابين عمرو السولية ومحمود متولي وكريم فؤاد يحتاجون بعض الوقت قبل العودة للانتظام في التدريبات الجماعية".

أضاف: مارسيل كولر اطمأن على اللاعبين الدوليين بعد الانتظام في التدريبات الجماعية بدون راحة، وأداء تدريبات استشفائية في مران الأمس، وهناك حالة من الحماس لدى لاعبي الأهلي قبل موقعة سيمبا".

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة المقبلة فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي) بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).

كان الاهلى قد حقق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.