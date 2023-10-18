شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى حمدان يعتذر عن عدم استكمال مهمته في تدريب أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حمدى حمدان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى صباح اليوم الأربعاء، باعتذار رسمى لمجلس إدارة نادى أسوان عن إكمال مهمته كمدير فنى للفريق الأول متمنيا التوفيق لناديه خلال الفترة المقبلة فى دورى المحترفين.

ويواصل مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار الدكتور الشافعى صالح، حاليا مشاوراته العاجلة لاختيار البديل لتولى المسئولية لقيادة الفريق وإعادة تشكيل الجهاز الفنى الجديد قبل خوض مباراة حرس الحدود بالمكس بالجولة الخامسة لدورى المحترفين.

وكتب حمدى حمدان عبر حسابه على "فيس بوك": "أتقدم بالاعتذار عن الاستمرار في مهمة المدير الفني للفريق الأول بنادي أسوان الرياضي بيتي وصاحب الفضل عليا لرفع الحرج عن مجلس الإدارة لاختيار ما يرونه مناسبا، ويعلم الجميع الظروف الصعبة التي توليت فيها المهمة خاصة مدربين كرة القدم ومن يعملون في المجال الرياضي بعد رفض كل المدربين قبول العمل في هذا الفترة، ولكن ما أحزنني هو علمي بتفاوض بعض أعضاء المجلس مع مدربين قبل مباراة شبين الأخيرة، متمنيا التوفيق لنادينا الحبيب الفترة القادمة".

وتعرض فريق أسوان للهزيمة أمام جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة من منافسات دورى المحرفين، في المباراة التي أقيمت على استاد أسوان.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الرابعة كالتالى..

أسوان 1/ 2 جمهورية شبين

بترول أسيوط 1/ 0 النجوم

مصر المقاصة 3 /3 بروكسى

مكادى 1/ 1 حرس الحدود

راية 2 / 1 النصر للتعدين

القناة 2/ 0 دكرنس

طنطا 1 / 1 السكة الحديد

أبو قير للأسمدة 1/ 1 وادى دجلة

لافيينا 3/ 2 بتروجت

الاتصالات 0/ 2 غزل المحلة