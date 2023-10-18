شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن رسميا التضامن مع فلسطين.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بتغيير الصورة الرئيسية لها ، تضامنا مع الشعب الفلسطينى و الاحداث الدامية هناك .

وأضافت الصفحة علم دولة فلسطين على الصورة الرئيسية بالصفحة ، لإعلان دعم القضية الفلسطينية و القصف الغائر على فلسطين عامة و فلسطين خاصة .