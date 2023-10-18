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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن رسميا التضامن مع فلسطين.. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قامت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بتغيير الصورة الرئيسية لها ، تضامنا مع الشعب الفلسطينى و الاحداث الدامية هناك .
وأضافت الصفحة علم دولة فلسطين على الصورة الرئيسية بالصفحة ، لإعلان دعم القضية الفلسطينية و القصف الغائر على فلسطين عامة و فلسطين خاصة .
عقد أوسوريو جلسة مع اللاعبين خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب الترسانة، وحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني على منح التعليمات بشكل مستمر للاعبين داخل التقسيمة، وإبداء ملاحظاته على أداء كل لاعب.
وقام مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق بنادي الزمالك بتقديم تقرير فني شامل للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب الترسانة.
ووصل أوسوريو إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وقاد مران الفريق استعدادا لمباراة سموحة المقبلة.
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