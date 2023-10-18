شكرا لقرائتكم خبر عن سيتى كلوب تكرّم أبطال التنس وتطبق قاعدة "كاش باك".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت مجموعة أندية سيتى كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام بتكريم المتميزين من أبنائها فى لعبة التنس بحضور الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس المجموعة، حيث شكل التكريم تطبيق قاعدة "كاش باك" على المكرمين والتى أقرها مؤخرا مجلس إدارة المجموعة وتقضى برد جميع الأموال التى صرفها البطل الرياضى من رسوم ومصاريف فى حالة تحقيقه لانجاز رياضي.

شملت قائمة المكرمين كلا من: دارين محمد صلاح ثالث أفريقيا تحت 14 سنة وأول زوجى الجمهورية تحت 16 سنة، ويارا أحمد كمال أول فردى وزوجى الجمهورية ١٢ سنة، وسلمى إسلام يحى ثانى زوجى وثالث فردى الجمهورية ١٤ سنة، ومصطفى محمود سرحان ثالث زوجى الجمهورية ١٤ سنة.

كما امتد التكريم للجهاز الفنى للعبة فى سيتى كلوب بقيادة الكابتن شريف نصيف المدير الفنى وكل من: مينا شريف ومحمد رضا ومصطفى الموريجى المديرين الفنيين بالفروع الذين قاموا بتدريب الأبطال.

حضر التكريم الكابتن أشرف الفار مدير النشاط الرياضى بسيتى كلوب الذى أشار إلى أن تكريم أبطال التنس سيتتبعه تكريم أبطال اللعبات الأخرى الذين يحققون انجازات رياضية وفق ما أكد عليه مجلس إدارة مجموعة أندية سيتى كلوب.



أبطال التنس



تكريم أبطال التنس فى سيتى كلوب



تكريم أبطال التنس



جانب من التكريم



سيتى كلوب يكرم أبطال التنس