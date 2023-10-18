شكرا لقرائتكم خبر عن القناة أقوى هجوم في دورى المحترفين بـ8 أهداف.. والنجوم لم يسجل بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منافسات الجولة الرابعة من دورى المحترفين 2023/ 2024، مساء الثلاثاء، منافسة قوية بين كل الفرق والتى من المتوقع أن تزداد سخونة فى الجولات القادمة، خاصة أن المسابقة من دور واحد.

القناة أقوى هجوم

ويعد فريق القناة بقيادة سامر عبد الرحمن، صاحب أقوى هجوم بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة بعد تسجيله 8 أهداف حتى الآن، متفوقا على كل من لافيينا وبتروجت والاتصالات برصيد 7 أهداف.

في الوقت نفس، فشل فريق النجوم الصاعد حديثا لدورى المحترفين في تسجيل أي هدف خلال مبارياته الأربعة الماضية، جيث تعادل في لقاء سلبا وخسر 3 مباريات.

غزل المحلة أقوى دفاع

يعد فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد، صاحب أقوى دفاع بعدما استقبلت شباكه هدفا واحدا في 4 مواجهات، متفوقا على كل من لافيينا وحرس الحدود اللذين استقبلت شباكهما هدفين في كل فريق، بينما يعد فريق النصر للتعدين أضعف دفاع في الدورى حتى الآن بعدما استقبلت شباكه 9 أهداف.

وفشلت 4 أندية في تحقيق أي فوز لها خلال الجولات الأربعة الماضية، وهى كل من النجوم والنصر للتعدين ومصر المقاصة ومكادى، حيث حقق النجوم تعادلا وحيدا و3 هزائم وهو أيضا ما حققه النصر للتعدين، فيما تعادل مصر المقاصة في مباراتين وخسر مثلهما، بينما حقق فريق مكادى الصاعد من الدرجة الثالثة 4 تعادلات من 4 مباريات.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الرابعة كالتالى..

أسوان 1/ 2 جمهورية شبين

بترول أسيوط 1/ 0 النجوم

مصر المقاصة 3 /3 بروكسى

مكادى 1/ 1 حرس الحدود

راية 2 / 1 النصر للتعدين

القناة 2/ 0 دكرنس

طنطا 1 / 1 السكة الحديد

أبو قير للأسمدة 1/ 1 وادى دجلة

لافيينا 3/ 2 بتروجت

الاتصالات 0/ 2 غزل المحلة