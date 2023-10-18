شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى يطلب دعم الجمهور أمام الزمالك فى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش استعداداته لمباراته المقبلة أمام الزمالك في كأس السوبر المصري، والمحدد إقامتها مساء الجمعة المقبل 20 أكتوبر بالبحرين.

وقال الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للنادي الأهلي، عن مباراة كأس السوبر في تصريحات للصفحة الرسمية لاتحاد السلةأن مباراة القمة بين الأهلى و الزمالك كفريقين وليس بين مدربين فنيين أو لاعبين بعينهم، والجميع يعرف ماذا تعني مباراة الأهلي والزمالك في مصر ويجب أن نلعب المباراة على هذا الأساس.

مضيفا أن أفضل 6 فرق في الترتيب دائمًا يمكنهم الفوز على بعضهم البعض وفى مباراة السوبر فهى مباراة واحدة ولا يرى قبل هذه المباراة أن هناك طرف أقوى من الآخر.

وتطرق أوجستى للحديث عن مارك ليونز الصفقة الجديدة بالنادى ، بأنه سيشارك مع الفريق طوال الموسم، ورغم أنه انضم للترديبات قبل 3 ايام من مباراة السوبر إلا أنه سيتأقلم سريعا ، وقال بوش :" أنا أعرفه جيدًا وشاهدته يلعب كثيرًا.. لعبت ضده في تركيا منذ سنوات قليلة.. أعتقد أنه يتأقلم سريعًا ويستطيع تلبية ما يحتاجه الفريق وأتوقع منه أداءً جيدًا مع العلم أنها مباراته الأولى بعد 3 أو 4 أيام تدريب فقط".

وكشف أوجستى أن عدم فوز الأهلى بالبطولة العربية للأندية التى أقيمت بقطر مؤخرا قد يؤثرعلى الفريق إلا أنه يبحث في نفس الوقت عن الفوز،وهو ما لن يتحقق في كل المباريات والبطولات.

وطالب مدرب الأهلى بغلق صفحة البطولة العربية ، و التعلم من الأخطاء فى نصف نهائى البطولة ، مع التركيز على المباراة المقبلة أمام الزمالك، ويجب أن نعرف أنها ستكون مختلفة بالطبع بسبب القوة التي سيلعب بها الزمالك هذه المباراة ولأنها مباراة نهائية .

وعن إقامة السوبر خارج مصر قال أن هذا لم يحدث له من قبل، ولا يعرف إن كان هذا إيجابيًا أم سلبيًا ، وإقامة مباراة كبيرة جدًا مثل الاهلي والزمالك في البحرين أمر جيد أيضًا لجمهورنا الذي لا يملك هذه الفرصة في الكثير من الأحيان.

ووجه المدرب الأسبانى رسالة إلى جمهور الأهلي أن الفريق حقق الفوز كثيرا ، ودائما يشكرهم لمساندتهم للفريق والآن ربما لا يكون أفضل وقت بعد خسارة البطولة العربية وريما يكون بعض اللاعبين في لحظة سيئة لكن الأهلى يحتاج لهذا الدعم بصورة أكبر، وكما نقول ان الدعم يكون أهم في الأوقات الصعبة،فنحتاج لهذا الدعم وأن يكون الجمهور بجانبنا ونأمل أن نعود بالبطولة من أجلهم".