شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلى يرفض الاستعجال مع أحمد عادل عبد المنعم وأشعة بعد 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل الدكتور هشام مصطفى، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول بالنادى الإسماعيلى، عدم الاستعجال في فك الجبس من قدم أحمد عادل عبدالمنعم حارس الدراويش واستمراره على نفس الحال.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها حارس الإسماعيلى حاجته لاستمرار الجبس في قدمه، لذلك قرر طبيب الإسماعيلى إجراء أشعة كل 3 أيام على قدم اللاعب قبل فك الجبس للاطمئنان على تعافيه التام.

يخضع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلى، لأشعة جديدة على قدمه يوم الجمعة المقبل، من أجل معرفة مدى تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة فريقه مع الاتحاد.

ويعانى أحمد عادل عبد المنعم من إصابة بشرخ في وجه القدم تعرض لها أمام الاتحاد السكندري، وتسببت في غيابه عن مواجهة الأهلى الماضية وسيغيب عن مواجهة فاركو الأحد أيضا، بعدما وضع قدمه في الجبس حتى الآن.

من جانبه، قرر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، التدريب على فترتين اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة فاركو الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى نايل 2023/ 2024.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي مرانه على فترتين في السابعة صباحا والخامسة مساء، وقسم الجهاز الفني الفريق إلى مجموعات وأدت كل مجموعة تدريبات بدنية متنوعة و تدريبات ركض سريع أعقبها مجموعة من التدريبات التكتيكية وأنهى المران بتقسيمة قوية في وسط الملعب.

واستغل إيهاب جلال الفترة الماضية في رفع الحالة البدنية للاعبين بشكل قوى من أجل تنفيذ خطته بالاستحواذ على الكرة والتحول من الدفاع للهجوم وسرعة نقل الكرة، بالإضافة إلى تدريبات تخصصية من خلال جمل فنية من على الأجناب.

وخاض الإسماعيلى مواجهة واحدة خلال فترة التوقف الدولى الماضية أمام زد وديا ونجح في الفوز باللقاء بهدفين مقابل هدف واطمئن خلالها على مستوى اللاعبين.