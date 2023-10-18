اخبار الرياضه

الأهلي يختتم استعداده قبل السفر إلى تنزانيا

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اختتم تدريباته صباح اليوم ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادًا للسفر عصر اليوم إلى ‏تنزانيا ‏لمواجهة فريق سيمبا في أولى مباريات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.‏

 


وحرص مارسيل، كولر المدير الفني للفريق الأحمر، على عقد محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددًا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد ‏للمباراة ‏المرتقبة.‏

خاض اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، قبل استكمال بقية المران الذي اشتمل على تنفيذ العديد ‏من ‏الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.‏

وكان الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، قد سبقا البعثة إلى تنزانيا؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات ‏الإدارية، ‏وتذليل أي صعوبات إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه‎.‎

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا