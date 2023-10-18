إيقاف لاعب يوفنتوس 7 أشهر لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إيقاف نيكولو فاجولي لاعب وسط يوفنتوس سبعة أشهر.

وجاء ذلك بسبب انتهاك اللاعب لوائح المراهنات.كان فاجولي قد وافق على صفقة الإقرار بالذنب مع مسؤولي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والتي تضمنت العلاج من إدمان القمار.

كان فاجولي (22 عاماً) والذي كان يخضع للعلاج بواسطة إخصائي بسبب إدمانه للقمار، أبلغ اتحاد الكرة الإيطالي بشأن مسألة انتهاك لوائح المراهنات، وتعاون مع السلطات من أجل تخفيف عقوبته، فيما تم تغريمه 12.5 ألف يورو.

وقضى اتحاد الكرة الإيطالي بتقليص عقوبة إيقاف فاجولي إلى سبعة أشهر فقط، بعد أن كانت العقوبة الأدنى لمثل هذه الحالات ثلاثة أعوام للاعبين الذين يتورطون في المراهنة على المباريات.