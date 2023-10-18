جلسة فنية للاعبي الزمالك خلال المران

ياسر رشاد - القاهرة - أجتمع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع اللاعبين لعقد جلسة فنية خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب الترسانة، استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد للاعبين بعض التعليمات الفنية التي وضعها الجهاز الفني لتنفيذها في التقسيمة الفنية للفريق.

ومنح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني التعليمات بشكل مستمر للاعبين داخل التقسيمة، وإبداء ملاحظاته على أداء كل لاعب.

بدأ الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مهامه بعد عودته إلى القاهرة قادما من إنجلترا بعد زيارة سريعة لأسرته.

ووصل المدير الفني إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء لمواصلة مهام عمله وقيادة تدريبات الفريق استعدادا للفترة المقبلة.

قاد المدرب أوسوريو في مران فريق الكرة الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب الترسانة، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقدم مدحت عبد الهادي تقريرا فنيا للمدير الفني الكولومبي عن تدريبات الفريق في أخر يومين، بعدما عاد أوسوريو إلى القاهرة خلال الساعات الماضية قادما من إنجلترا بعد رحلة قصيرة لزيارة أسرته.

وكان مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد قادا تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين خلال تواجد أوسوريو في انجلترا.

ووصل أوسوريو إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وقاد مران الفريق استعدادا لمباراة سموحة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

