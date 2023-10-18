رئيس مودرن فيوتشر يرد على أنباء انتقال عمر كمال إلى الاهلي

رد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، على أنباء انتقال عمر كمال عبدالواحد، ظهير الفريق الكروي الأول إلى الاهلي خلال الميركاتو الشتوي القادم.

كانت عدة تقارير إعلامية قد أشارت إلى اقتراب عمر كمال من الرحيل عن ناديه والانتقال إلى الاهلي في يناير المقبل.

وقال دعبس، في تصريحات تليفزيونية: “الإعلام الرياضي يروج للصفقات بشكل مستمر، ولكن هناك بعض الأخبار غير دقيقة”.

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وتابع: “لم نتلقَّ أي عرض رسمي، أو أي اتصال من النادي الاهلي للتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، ويجب التوقف عن ما يثار حول بخصوص انتقال اللاعب لـ الأحمر”.

وواصل: “لم نتلق أي عروض كذلك من الزمالك أو من خارج مصر لضم عمر كمال، وأعتقد أن والده قد يكون لديه خطط بانتقاله لأي نادٍ خارج مصر، خصوصا مع وصوله لسن 31 عاما”.

واختتم: “عمر كمال لاعب جوكر وقادر على اللعب في عدة مراكز، ولاعب لا يفتعل المشكلات وملتزم بشكل كبير، والفريق يحتاجه، ومن الصعب التخلي عنه في يناير، إلا حال وجود عرض جيد في مصلحة اللاعب والنادي”.