يوفنتوس يخطط لضم نجم آرسنال في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأربعاء عن وجود رغبة قوية من جانب نادي يوفنتوس في التعاقد مع أحد نجوم آرسنال خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وبحسب ما ذكرته “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، فإن يوفنتوس يأمل في استغلال وضع جورجينيو في آرسنال، من أجل التعاقد معه بالشتاء المقبل.

وشددت الصحيفة إلى أن الدولي الإيطالي قد يرحل عن قلعة الجانرز بعد أن خرج من حسابات المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ آرسنال.

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وتعاقد نادي آرسنال مؤخرًا مع جورجينو قادمًا من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي في الشتاء الماضي مقابل 12 مليون جنيه إسترليني.

وشهدت الفترة الماضية وتراجع ترتيب الدولي الإيطالي في وسط آرسنال إلى المركز الثالث، بعد ديكلان رايس وتوماس بارتي.