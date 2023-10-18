رسميًا.. الشباب السعودي يتعاقد مع إيجور بيسكان

أعلن نادي الشباب السعودي، برئاسة محمد المنجم، اليوم الأربعاء التعاقد مع المدرب الكرواتي إيجور بيسكان، لتولي قيادة الفريق الكروي الأول.

وسيتولى بيسكان قيادة فريق الشباب خلفًا للهولندي مارسيل كايزر، الذي تمت إقالته بعد الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” التعاقد مع إيجور بيسكان، لقيادة الفريق الكروي الأول.

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن عقد بيسكان مع نادي الشباب يمتد لنهاية الموسم الحالي، مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.

الشباب قد حصلوا على توقيع المدير الفني السابق لفريق دينامو زغرب في بلاده، الكرواتي إيجور بيسكان.

وكان بيسكان صاحب الـ45 عاماً، قد قاد مؤخرًا فريق دينامو زغرب خلال الفترة من أبريل 2023 حتى أغسطس الماضي.

وتولى بيسكان قيادة المنتخب الكرواتي الأولمبي خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى أبريل 2023.

ويحتل فريق الشباب المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، جمعهم من خوض 9 مباريات.