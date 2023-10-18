الاهلي يتلقى صدمة بخصوص صفقته الشتوية المنتظرة

تلقى مسؤولو النادي الاهلي، صدمة قوية بخصوص صفقته المنتظر التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل لتدعيم صفوفه.

ويخطط النادي الاهلي للتعاقد مع عدة صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول.

وكان أسامة جلال مدافع فريق بيراميدز ضمن ملف مفاوضات النادي الاهلي، للتعاقد معه.

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وأفادت تقارير، أن النادي الاهلي قد حصل على موافقة أسامة جلال للانضمام إلى صفوفه في يناير القادم.

وأشارت إلى أن أسامة جلال، أبلغ مسئولي الاهلي برفض نادي بيراميدز، الاستغناء عن خدماته بشكل نهائي.

وكان أسامة جلال قد وقع على عقود التجديد لنادي بيراميدز لمدة 3 مواسم مقبلة.

وسيواجه فريق الاهلي نظيره سيمبا التنزاني في افتتاح مشواره ببطولة الدوري الأفريقي، في ذهاب الدور ربع النهائي، في تنزانيا يوم 20 أكتوبر الجاري بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وستقام مباراة الإياب بين الاهلي وسيمبا التنزاني على استاد القاهرة الدولي يوم 24 من الشهر نفسه.