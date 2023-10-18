شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام لاعبى الأهلى الدوليين فى المران الجماعي قبل السفر إلى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتظام اللاعبين الدوليين بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطني في معسكره الأخير بالإمارات وخوض وديتي زامبيا والجزائر، واللاعبون هم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وياسر إبراهيم وحسين الشحات و مروان عطية وأحمد كوكا.
وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد للمباراة المرتقبة.
وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت اشراف أندرياس اندويا مخطط الأحمال، قبل استكمال بقية المران الذي اشتمل على تنفيذ العديد من الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.
كان خالد بيبو مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، قد سبقا البعثة إلى تنزانيا للاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية، وتذليل أي صعوبات إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه.
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