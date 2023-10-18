شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستضيف أمم أفريقيا لليد يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر
أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد تعيين عاصم السعدنى رئيس مسابقات المحترفين مديرا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير المقبل، بينما يرأس محمد الأمين رئيس الاتحاد ، اللجنة العليا المنظمة للبطولة .
ويشارك منتخب مصر لكرة اليد فى بطولة الدورى الذهبى، المحدد لها الفترة من 3 حتى 8 يناير المقبل بالدنمارك، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
ويخوض منتخب مصر لرجال اليد فى هذه البطولة 3 مواجهات مع منتخبات الدنمارك والنرويج وهولندا.
ويخوض منتخب فراعنة اليد معسكرا داخليا يبدأ 23 أكتوبر الجارى قبل السفر لألمانيا لخوض معسكر خارجى يتخلله وديتان مع المنتخب الألمانى خلال الفترة من 1 حتى 5 نوفمبر المقبل.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز