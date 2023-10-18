شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف داعما للقضية الفلطسينية: لن تستطيع الكلمات بأن تعبر عن مدى قوة وشجاعة هذا الشعب العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد شريف مهاجم الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي على التضامن مع القضية الفلسطينية، في ظل تعرض لقصف الغاشم من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتسبب في مئات الوفيات من مواطني قطاع غزة.

وكتب عبر حسابه على انستجرام: "عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية فحينها حتماً لن تستطيع الكلمات بأن تعبر عن مدى قوة وشجاعة هذا الشعب العظيم الذي لم يمل ولم يكل من الدفاع عن حقه خلال هذه السنوات الكثيرة الماضية فاللهم احفظ فلسطين ارد وشعبا يامن لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، ولا إله غيره، كُن لأهلنا في فلسطين عونًا ونصيرًا ومعينًا وظهيرًا".

تابع: "اللهم احفظ أهل فلسطين في غزة والقدس بعينك التي لا تنام، وأرزقهم الثبات والقوة والتمكين وبارك في إيمانهم وصبرهم.. اللهم اجعل لأهل غزة العزة النصرة والغلبة والهيبة.. اللهم إنّا نعوذ بك من العجز والقهر".

أضاف: "اللهم نستودعك فلسطين وكل أهالي غزّة فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام، واربط على قلوبهم وأمدهم بجُندك وانزل عليهم سكينتك وسخر لهم الأرض بما ومن عليها.. اللهم إنّا لا نملِك لهم إلا الدُّعاء فَيا رب لا تردّ لنا دُعاء".