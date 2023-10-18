شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداده قبل السفر إلى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادًا للسفر عصر اليوم إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا في أولى مباريات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.
وعقد مارسيل، كولر المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددًا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد للمباراة المرتقبة.
وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، قبل استكمال بقية المران الذي اشتمل على تنفيذ العديد من الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.
وكان خالد بيبو، مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، قد سبقا البعثة إلى تنزانيا؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية، وتذليل أي صعوبات إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز