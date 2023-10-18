شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير: نعالج الأخطاء الفردية في بروكسي من أجل المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف أحمد سمير المدرب العام بفريق بروكسي ان الفريق يواجه سوء حظ وخاصة في مرحلة انهاء الهجمات، وهو ما ظهر واضحا في المباريات السابقة والتي حالت دون تحقيق الفوز فيها.

وقال أحمد سمير في تصريحات خاصة لليوم السابع ان الفريق يواجه سوء توفيق غريب ، ولكن الجهاز الفني لا يشعر بقلق من هذه الظاهرة خاصة ان اللاعبين يؤدون افضل ما لديهم ، مؤكدا ان الأهداف التي تدخل مرمي الفريق من أخطاء فردية ويتم علاجها مع الوقت من جانب الجهاز الفني ، مشددا علي ان الفريق يحتاج الي فوز واحد فقط لكسر موجة التعادلات التي سيطرت علي نتائج الفريق منذ انطلاق دوري المحترفين.

ويحتل فريق بروكسي المركز العاشر برصيد 5 نقاط من 4 مباريات ، ويسعي الفريق للمنافسة علي التأهل للدوري الممتاز هذا الموسم.