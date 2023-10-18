شكرا لقرائتكم خبر عن نيس الفرنسي يوقف الجزائري عطال بسبب منشور عن غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيس - رويترز

أعلن نادي نيس الفرنسي لكرة القدم الأربعاء، إيقاف الدولي الجزائري يوسف عطال بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي حول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة. وحذف المدافع عطال، الموجود في نيس منذ 2018، هذا المنشور.

وكان الدولي الجزائري في مهمة مع منتخب بلاده واستدعاه النادي الفرنسي لسماع أقواله فور عودته.

وقال نيس في بيان: «أقر اللاعب بالخطأ وأزال المنشور بسرعة وقدم اعتذاراً علنياً ومع ذلك، ونظراً لطبيعة المنشور ومدى خطورته، اتخذ النادي قراراً باتخاذ العقوبات التأديبية الأولى على الفور ضد اللاعب قبل تلك التي يمكن أن تقررها السلطات الرياضية والقضائية».

وأضاف: «على هذا النحو، قرر النادي إيقاف يوسف عطال حتى إشعار آخر».

وكان الدولي الجزائري اعتذر في وقت سابق عن المنشور المحذوف.

وقال عطال البالغ من العمر 27 عاماً على إنستغرام يوم الأحد: «أدرك أن منشوري صدم الكثير من الناس وهذا لم يكن في نيتي وأنا أعتذر أريد أن أوضح وجهة نظري دون أي غموض: أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم وأدعم جميع الضحايا».

ويحتل نيس المركز الثاني في الدوري الفرنسي متأخراً بفارق نقطة واحدة عن موناكو المتصدر، ويستضيف أولمبيك مرسيليا صاحب المركز السادس يوم السبت.