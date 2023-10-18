شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب وسط يوفنتوس يخرج عن صمته بعد إيقافه بسبب المراهنات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تورينو - رويترز

اعتذر نيكولو فاجيولي لاعب وسط يوفنتوس، الذي عاقبه الاتحاد الإيطالي بالإيقاف لانتهاكه قواعد المراهنة على المباريات، لجماهير كرة القدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء وفند الأكاذيب المنشورة عنه.

وعوقب فاجيولي بالإيقاف لمدة 12 شهراً، منها خمسة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه 12500 يورو (13225 دولاراً) الثلاثاء، ووافق أيضاً على الخضوع لبرنامج علاجي لمشكلة القمار.

وقال فاجيولي عبر حسابه على إنستغرام: «أعتقد أنني سأبدأ بالاعتذار ليس فقط لجماهير يوفنتوس بل لجميع المشجعين في عالم كرة القدم والرياضة عن الخطأ الساذج الذي ارتكبته.

لكني أرغب في الرد أيضاً على الأشياء المثيرة للاشمئزاز التي تكتبها الصحف ويقولها الناس عني لمجرد إعطاء صورة سيئة بترديد ألوف الأكاذيب أو للحصول على نسبة متابعة عالية».

ولم يكشف اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً عن المزيد من التفاصيل، لكنه أنهى منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي بالقول إنه سيتحدث قريباً.

وغادر ساندرو تونالي ونيكولو زانيولو معسكر المنتخب الإيطالي الأسبوع الماضي، بعد أن تم إبلاغهما أيضاً بتورطهما في تحقيق يجريه الادعاء.