شكرا لقرائتكم خبر عن كابيللو يكشف كواليس غرفة ملابس ريال مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف الإيطالي فابيو كابيللو مدرب ريال مدريد السابق عن كواليس غرفة الملابس، وقال كانت تفوح منها رائحة تشبه الكحول وإن الظاهرة البرازيلي رونالدو عاد من الإجازة الصيفية بوزن 94.5 كيلوغرام.

وعاد كابيللو لتدريب الريال في 2006 بعد عشر سنوات تقريباً من تدريبه أول فترة حصد فيها لقب الليغا وترك الإيطالي بصمته سريعاً في فريق النجوم بتبني خطة دفاعية، وأجلس نجوماً على الدكة من أمثال الإنجليزي ديفيد بيكهام والإيطالي أنتونيو كاسانو كما سقط رونالدو من حسابات المدرب بسبب حبه للسهر والحفلات وحل مكانه الهولندي رود فان نيستلروي.

وقال كابيللو: «قررت بيع رونالدو للميلان بعد 6 أشهر من وصولي، ونيستلروي تذمر لي من وجود رائحة كحول في غرفة الملابس وكان هذا صحيحاً، في فبراير 2007 قررت طرد رونالدو نازاريو لأنه كان يحب الحفلات ويورط زملاءه فيها، ووصل وزنه إلى 94 كيلوجراماً بينما كان وزنه 82 في مونديال كوريا 2002، طلبت منه إنقاص وزنه فقلله حتى 92.5».

ونفى نيستلروي ادعاءات كابيللو لصحيفة ماركا المقربة من الريال، وغرد: «أنفي بشدة ما قاله كابيللو عن رائحة غرفة الملابس بأنها تشبه رائحة الكحول، تلك الغرفة أظهرت أقصى مستوى احتراف من اليوم الأول».

وعن صفقة انتقال رونالدو، قال كابيللو: «اتصل بي سيلفيو بيرلسكوني، رئيس نادي ميلان السابق الراحل يوماً ما، وطلب مني نصيحة حول شراء رونالدو ونصحته بعدم شرائه وقلت له إن تفكيره منصب على الحفلات والسهر، فقال لي «شكراً فابيو»، وفي اليوم التالي ذهب رونالدو للميلان».