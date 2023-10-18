شكرا لقرائتكم خبر عن 80 % من لاعبي الدوري الإنجليزي يريدون مزيداً من الحماية داخل الملعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

كشف استطلاع للرأي أجرته رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، عن أن أكثر من 80% من اللاعبين المحترفين في رابطة الدوري الإنجليزي للعبة يعتقدون بأن التدابير التي يتخذها القائمون على المسابقات غير كافية لحمايتهم داخل الملعب.

وشارك في الاستطلاع لاعبو الدرجات الثلاث الأدنى من الدوري الممتاز.

وشهد الموسمان الماضيان زيادة في عدد حالات غزو الجماهير لأرضية الملعب قرب النهاية سواء احتفالاً بالألقاب أو الصعود إلى الدرجة الأعلى أو ضمان الابتعاد عن الهبوط.

وأوضحت رابطة المحترفين الأربعاء: «قال أكثر من نصف لاعبي رابطة الدوري الإنجليزي الذين شاركوا في استطلاع الرابطة إنهم شاركوا في مباراة تسبب بها غزو الجماهير في الهجوم على لاعب أو تعرضه للمضايقة».

وأضافت: «شعر أقل من 20 في المئة بأن التدابير القائمة كافية لتحديد المسؤولين عن غزو الملاعب ومضايقة اللاعبين وإطلاق الهتافات التمييزية».

وألقى الاستطلاع الضوء على قلق اللاعبين بشأن قواعد الوقت بدل الضائع المستحدثة هذا الموسم.

وقالت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي في يوليو/تموز الماضي، إن الحكام سيضيفون بدقة الوقت الذي استغرقته الاحتفالات والتبديلات والإصابات للوقت الأصلي للمباراة على غرار ما حدث في كأسي العالم لكرة القدم للرجال والسيدات.

وتهدف الخطوة إلى زيادة الوقت الفعلي للعب ليزيد عمر المباراة على 100 دقيقة.

وأضافت الرابطة: «لا يدعم نحو 60 في المئة من لاعبي الدوري الإنجليزي الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته الرابطة القواعد الجديدة المتعلقة بالوقت الإضافي في نهاية كل شوط».

وتابعت: «قال ما يقرب من 60 في المئة أيضاً إنهم يعتقدون بأن طول المباريات، الناتج عن قواعد الوقت الإضافي الجديدة، تتسبب بإصابة المزيد من اللاعبين».