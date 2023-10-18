شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المواي تاي يشارك في الألعاب العالمية القتالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، مشاركة منتخبنا الوطني في دورة الألعاب العالمية القتالية «الرياض 2023»، التي تحتضنها السعودية في جامعة الملك سعود من 20 إلى 30 أكتوبر الجاري.

وتنطلق البطولة بحفل الافتتاح الخميس، ثم تقام المنافسات على مدار 10 أيام، حيث تجمع «وورلد كومبات جيمز» في الأجندة 16 مسابقة رياضية قتالية، هي الأيكيدو، الملاكمة، الجودو، الجوجيتسو، الكاراتيه، الكندو، الملاكمة، الركل، المواي تاي، السامبو، السافات، السومو، التايكوندو، المصارعة، الووشو، المبارزة.

وتشهد منافسات الدورة العالمية مشاركة 2500 رياضي وإداري يمثلون أكثر من 80 دولة من مختلف أنحاء العالم، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وسط مشاركة نخبة اللاعبين في الألعاب القتالية حول العالم.

وكشف اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج عن قائمة منتخبنا الوطني المشارك في منافسات دورة الألعاب القتالية في الرياض، وتضم إلياس حبيب علي «ذهبية بطولة العالم مرتين»، ويشارك في منافسات وزن 81 كجم، إلى جانب محمد مرضي «ذهبية بطولة العالم تحت 23 سنة»، والذي يشارك في منافسات وزن 67 كجم، محمد التويزي في وزن 57 كجم «ذهبية البطولة العربية».

ويتطلع نجوم منتخبنا الوطني إلى مواصلة النتائج الإيجابية لـ«مواي تاي» الإمارات في المحافل العالمية، وفقاً لخطط وبرامج اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج الذي يحرص على تقديم وتسخير جميع أسباب النجاح للمنتخبات الوطنية، لدى مشاركاتهم في الاستحقاقات الدولية، إيماناً بدور وأهمية التحضيرات المبكرة في إعداد وتجهيز اللاعبين للمنافسات الخارجية.

وواصل أبطال منتخبنا الوطني تحضيراتهم اليومية، ضمن المعسكر التدريبي الخارجي المقام في تايلاند، وذلك تحت إشراف عمر النعيمي المدير الفني في اتحاد اللعبة، تمهيداً للمشاركة في دورة الألعاب العالمية القتالية.

وقال طارق محمد المهيري المدير التنفيذي لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج: «تمثل مشاركة منتخبنا الوطني في دورة الألعاب العالمية القتالية التي تقام في الرياض، محطة مهمة وإضافة عالمية جديدة في مسيرة مشاركات المنتخبات الوطنية للمواي تاي على الصعيد الدولي، خاصة أن الحدث يجمع نخبة أبطال الفنون القتالية في العالم».

وقال: «يسعى منتخبنا الوطني بلاعبيه المشاركين، إلى مواصلة الحضور المتميز، والمشاركة الإيجابية، وتقديم الصورة المعهودة من قبلهم في المنافسات الكبيرة، لاسيما بعد بطولة العالم في تركيا، ومن قبلها في تايلاند»، موضحاً أن لاعبي المنتخب يتمتعون بخبرات متميزة وإمكانيات عالية، وباتوا على قدر التحدي، ومنافسة أفضل لاعبي العالم، مبيناً أن البرنامج التدريبي وأجواء المعسكر إيجابية ومسار التحضيرات للمهرجان العالمي يتجه نحو أتم الجاهزية.