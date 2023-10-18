الامارات | الروسي محمدوف بطل النسخة 45 من "دولية محاربي الإمارات"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز الروسي عمرو محمدوف لقب النزال الرئيسي من النسخة الدولية الـ 45 لبطولة "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة، والتي أقيمت منافستها مساء أمس في صالة نادي الجزيرة في أبوظبي، وجاء الفوز على حساب الأوزبكي جاكو جير جوماييف بالإخضاع في الجولة الأولى ضمن "الوزن الخفيف".

وتوج الفائزين، الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، بحضور الشيخ حمدان بن خليفة بن حمدان آل نهيان، وعبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي، والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعدد من المسؤولين.

وفي بقية النزالات، فاز الفلسطيني راني سعدة على الفلبيني جنييل فرانسيسكو بالإخضاع في وزن الديك، وفاز الإيطالي والتر كولياندرو على الأردني علي القيسي بالضربة القاضية في وزن الحر، فيما حافظ الروسي رينات خافلوف على لقبه في وزن الديك على حساب اليابان هيكا رو بوشينو. وفي نزال السيدات الوحيد، فازت الصينية كونج وانج على اللبنانية أمينة هدايا بقرار الحكام في وزن الذبابة.