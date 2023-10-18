انتظام الدوليين بالأهلي قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا

ياسر رشاد - القاهرة - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،انتظام اللاعبين الدوليين بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطني ‏في ‏معسكره الأخير بالإمارات وخوض وديتي زامبيا والجزائر.‏



كولر يحاضر لاعبي الأهلي

وعقد مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد ‏للمباراة ‏المرتقبة.‏



وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت اشراف أندرياس اندويا مخطط الأحمال، قبل استكمال بقية المران الذي اشتمل على تنفيذ العديد ‏من ‏الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.‏



وكان خالد بيبو مدير الكرة بـ الأهلي ، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، قد سبقا البعثة إلى تنزانيا للاطمئنان على كافة الترتيبات ‏الإدارية، ‏وتذليل أي صعوبات إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه‎.‎

