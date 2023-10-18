3 أهداف تبعد سالم الدوسري عن إنجاز تاريخي

ياسر رشاد - القاهرة - يبتعد النجم السعودي الدولي سالم الدوسري نجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال ومنتخب السعودية، بفارق قليل عن تحطيم رقم قياسي تاريخي في سجل مواجهاته مع الصقور.

سالم الدوسري يبتعد بـ3 أهداف عن إنجاز

سجل سالم الدوسري هدفًا في خسارة المنتخب السعودي من نظيره المالي بثلاثة أهداف، على ملعب مونشيبال دي بورتيمو في البرتغال، ليكون بعيدًا بثلاثة أهداف عن دخول قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ الصقور.

هدف سالم الدوسري في مالي هو رقم 21 مع المنتخب السعودي خلال 75 مباراة خلال مسيرته، ليفض الشراكة مع النجم المعتزل يوسف الثنيان الذي سجل 20 هدف خلال 81 مباراة.

انفرد سالم الدوسري بالمركز الـ 11 في ترتيب هدافي المنتخب السعودي تاريخيًا ويبتعد بفارق ثلاثة أهداف عن الأسطورة سعيد العويران وإبراهيم سويد.

جاءت الأهداف الـ 21 التي سجلها سالم مع منتخب السعودية بـ 9 أهدف في تصفيات كأس العالم و 7 في المباريات الودية و 3 في كأس العالم وهدف في كأس آسيا ومثله في كأس الخليج.

يحتل ماجد عبدالله المركز الاول في صراع الهدف التاريخي لمنتخب السعودية بـ 72 هدف ويأتي سامي الجابر في المركز الثاني برصيد 46 هدف، وياسر القحطاني في المركز الثالث برصيد 42 هدف، ثم يأتي عبيد الدوسري في المركز الرابع برصيد 41 هدف، ويأتي طلال المشعل في المركز الخامس بـ 32، ومحمد السهلاوي بـ 28 ثم خالد مسعد بـ 27 وياتي فهد المهلل في المركز الثامن بـ 26 وفي المركز التاسع والعاشرة سعيد العويران وإبراهيم سويد بـ 24 هدف.