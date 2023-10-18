اتحاد الكرة المصري يوجه بدقيقة حداد في جميع مسابقاته دعماً لفلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - دعم اتحاد الكرة المصري الدولة المصرية وقيادتها في دعم قضية فلسطين، وخاصة بعد خطاب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء،بدعم القضية الفلسطينية.

اتحاد الكرة المصري يوجه بالوقوف دقيقة حداد دعماً لفلسطين

وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بالوقوف دقيقة حداد في جميع مسابقاته المحلية خلال الثلاثة أيام القادمة بداية من اليوم تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد ما حدث من تجاوزات واعتداءات وحشية على أهالي غزة.

كما يعلن مجلس الإدارة اتحاد الكرة المصري تأييده الكامل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري.