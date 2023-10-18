جريزمان يحقق رقمًا قياسيًا مع منتخب فرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق المهاجم الفرنسي، أنطوان جريزمان، رقمًا قياسيًا في مواجهة بلاده أمام منتخب إسكتلندا الودية التي جمعتهما وانتهت بفوز الديوك بنتيجة 4 -1.

وبات جريزمان صاحب أطول سلسلة لعب متتالية بعدما لم يغيب عن أي مباراة مع المنتخب الفرنسي منذ 13 يونيو 2017، عندما فازت فرنسا على إنجلترا 3-2، مما يعني أن مباراته أمام إسكتلندا تعني ظهوره رقم 82 على التوالي مع فرنسا.

ولم يغيب أنطوان جريزمان عن مباراة واحدة بسبب الإصابة، أو الإيقاف، أو حتى مجرد الراحة، فقد شارك في جميع المسابقات الفرنسية الـ 81 الأخيرة، إنها أطول سلسلة من المباريات على التوالي في تاريخ كرة القدم الدولية.

لم يتعرض أنطوان جريزمان للأذى، أو الجلوس على مقاعد البدلاء، أو الاحتفاظ به من قبل ديشامب.

وحقق المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم فوزًا كبيرًا على نظيره الأسكوتلندي برباعية مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس مساء الثلاثاء على ستاد بيير موروي.

افتتح التسجيل في المباراة بيلي جيلمور لاعب منتخب أسكوتلندا فى الدقيقة 11 من عمر اللقاء، ثم تعادل الديوك سريعًا عن طريق بنامين بافارد في الدقيقة 16.

ثم أضاف بافارد الهدف الثاني له وللمنتخب الفرنسي في الدقيقة 25، قبل نهاية الشوط الأول خطف كيليان مبابي الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 40.

في الشوط الثاني سجل كينجسيلي كومان الهدف الرابع للديوك في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

خاض منتخب فرنسا المباراة بتشكيل مكون من:

ماينان، ثيو هيرنانديز، كلاوس، كوناتي وبافارد، تشواميني، كامافينجا وجريزمان، عثمان ديمبيلي، جيرو ومبابي.