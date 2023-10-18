شكرا لقرائتكم خبر عن نزلة برد قوية وراء غياب موديست عن قائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي عن قائمة فريقه المسافرة إلى تنزانيا لخوض مباراة سيمبا يوم الجمعة المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي، بسبب الإصابة بنزلة برد قوية.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على القائمة المسافرة إلى تنزانيا، استعدادا لخوض مباراة سيمبا بعد غد الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي، والتي شهدت غياب الفرنسي أنتوني موديست وجاهزية إمام عاشور.

كما عاد للقائمة صلاح محسن، وتواجد أكرم توفيق وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو.

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفي شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول- كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق -محمد هاني - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم -محمد الضاوي كريستو - أحمد نبيل كوكا - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا - صلاح محسن .

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعًا مع الجهاز المعاون له على هامش المران الذي خاضه ‏الفريق ‏صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.‏

وناقش كولر مع الجهاز المعاون آخر الترتيبات الخاصة بالسفر إلى تنزانيا لخوض المباراة، وبرنامج تجهيز اللاعبين على الوجه ‏الأمثل. ‏

وعقد كولر محاضرة للاعبين، ناقش خلالها عددا من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد للمباراة المرتقبة.‏

وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف اندرياس اندويا مخطط الأحمال، قبل استكمال بقية المران الذي اشتمل على تنفيذ العديد ‏من ‏الجمل الفنية وتقسيمة كرة قوية.‏

وكان الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، قد سبقا البعثة إلى تنزانيا للاطمئنان على كافة الترتيبات ‏الإدارية، ‏وتذليل أي صعوبات إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق أهدافه‎.‎