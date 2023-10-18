شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن تأييد موقف مصر ويتضامن مع الشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي المصري تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وكذلك التأييد الكامل لموقف الدولة المصرية تجاه القضية، في ظل العدوان الغاشم الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة.

وكتب الحساب الرسمي للنادي المصري: يتابع النادي المصري بمزيد من القلق تطورات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني الشقيق.

النادي المصري إذ يجدد التأكيد على موقفه الداعم والمتضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، كموقف ينسجم مع موقف مصر الثابت الداعم للحقوق الفلسطينية، فإنه ينتهز هذه المناسبة لتحية صمود الشعب الفلسطيني، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.