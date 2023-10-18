شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدعم الرئيس السيسي فى قراراته لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالوقوف دقيقة حداد في جميع مسابقاته المحلية خلال الثلاثة أيام القادمة بداية من اليوم تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد ما حدث من تجاوزات واعتداءات وحشية على أهالي غزة.

كما يعلن مجلس الإدارة تأييده الكامل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري.

في سياق متصل، يخضع أحمد أيمن منصور وأحمد عيد الثنائى المنضم حديثاً لصفوف نادى المصري البورسعيدى خلال الانتقالات الصيفية الماضية للتحقيق فى اتحاد الكرة اليوم الأربعاء بسبب شكوى مسئولو نادى الزمالك ضدهما على خلفية توقيعهما لناديين.

وحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم الأربعاء موعدا للتحقيق مع أحمد عيد وأحمد أيمن منصور ثنائي المصري البورسعيدي، بسبب أزمتهم مع الزمالك، خلال الفترة الماضية، وانتقالهم إلى الفريق البورسعيدي، بعد رحيلهم عن الزمالك،وقرر مسئولو الجبلاية أن يكون التحقيق مع ثنائي المصري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي لوجود أحمد عيد في معسكر المنتخب الأولمبي.

ويترقب مسئولو نادى الزمالك التحقيق مع أحمد أيمن منصور وأحمد عيد اليوم الأربعاء خاصة بعد رفضهم المبلغ المقدم من إدارة نادى المصرى البورسعيدى وطلبهم استلام 25 مليون جنيه للتنازل عن شكوى الثنائى.