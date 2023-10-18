شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء جلسة التحقيق مع ثنائى المصرى بعد شكوى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت جلسة التحقيق الى عقدها مسئولوو اتحاد الكرة اليوم الأربعاء مع الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد لاعبا النادى المصري البورسعيدى المنضمان للفريق خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وتم التحقيق مع اللاعبين بسبب شكوى مسئولو نادى الزمالك ضدهما على خلفية توقيعهما لناديين، وشهدت جلسة التحقيق التي امتدت لقرابة 4 ساعات وجود ثلاثة ممثلين عن المصري هم الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي ومحمد موسى عضو المجلس ومحمد بيومي محام النادي البورسعيدي.

وتطرقت جلسة التحقيق للاستماع للاعبين اللذان أبديا رغبتهما في تمثيل المصري، وتقديم المصري كل ما يثبت صحة توقيعه مع اللاعبين خاصة أن التعاقد جاء بعد تواجدهما في قائمة اللاعبين الذين لا يرتبطون بعقود مع أي ناد وفقا لنظام التعاقدات الإليكترونى.

ومن المقرر أن يصدر اتحاد الكرة قراره في التحقيق بعد أيام قليلة بعد الاستماع لممثلي المصري واللاعبان، وشكوى الزمالك في أحقيته باللاعبين.

وحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم الأربعاء موعدا للتحقيق مع أحمد عيد وأحمد أيمن منصور ثنائي المصري البورسعيدي، بسبب أزمتهم مع الزمالك، خلال الفترة الماضية، وانتقالهم إلى الفريق البورسعيدي، بعد رحيلهم عن الزمالك،وقرر مسئولو الجبلاية أن يكون التحقيق مع ثنائي المصري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي لوجود أحمد عيد في معسكر المنتخب الأولمبي.

وكانت إدارة النادي المصري قد خاطبت اتحاد الكرة لإرسال البطاقتين الخاصتين بلاعبى الفريق أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، والمنضمين لصفوف الفريق البورسعيدي فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية،وصعدت إدارة النادى البورسعيدى بإرسال شكوى إلى الفيفا للتحقق من موقف اللاعبين، ولم يتلق النادي رداً من الاتحاد الدولي حتى الآن.