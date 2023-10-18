غياب موديست.. كولر يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لسيمبا في الدوري الإفريقي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، القائمة المسافرة إلى تنزانيا، استعدادا لخوض مباراة سيمبا بعد غد الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.

وشهدت القائمة غياب الفرنسي أنتوني موديست وجاهزية إمام عاشور.

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفي شوبير - مصطفى مخلوف.

الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق -محمد هاني - خالد عبد الفتاح.

الوسط: إمام عاشور - أليو ديانج - مروان عطية - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم -محمد الضاوي كريستو - أحمد نبيل كوكا - بيرسي تاو.

الهجوم: محمود كهربا - صلاح محسن.