شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إيقافه.. نجم يوفنتوس يخرج عن صمته: هددوني بكسر ساقي بسبب الديون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرج لاعب لاعب وسط يوفنتوس نيكولو فاغيولي، عن صمته، ليكشف كواليس جديدة في فضيحة المراهنات التي هزت الكرة الإيطالية هذا الشهر، مشيراً إلى أنه تم تهديده بكسر ساقه بعد تراكم الديون عليه.

وتحدث فاغيولي، الذي عوقب بالإيقاف لمدة 7 أشهر ودفع غرامة مالية، عن معاناته مع الديون وإدمانه للمراهنات، أمام مكتب المدعي العام، قائلاً: «خلال المعسكر التدريبي لمنتخب تحت 21 سنة، في صيف 2021 اقترح عليّ ساندرو تونالي أن ألعب في موقع غير قانوني على الإنترنت، رأيته يراهن وسألته ماذا يفعل، أخبرني بأن الأمر آمن ولا أثر له».

وتابع: «راهنت على التنس أولاً ثم بعد ذلك على أحداث كرة القدم، فعلت ذلك على مواقع غير نظامية وبعض المواقع الأخرى التي لا أتذكر اسمها»، وفقاً لصحيفة «Tutto sport» الإيطالية.

وعن معاناته مع الديون قال: «توقفت عن النوم لفترة، كلما مرّ الوقت طاردتني الديون، استمرت الأموال المستحقة لي في التزايد وفكرت في اللعب فقط لمحاولة التعافي».

وأضاف: «قالوا لي سنكسر ساقيك، الدين أصبح كبيراً لدرجة أنني حتى لو فزت بالرهان فلن أحصل على أي شيء، ولا تزال هناك بعض الديون التي يجب أن أسددها لهذه المنصات حتى الآن».

وأما عن موقف يوفنتوس، فقال: «النادي كان يبلغنا منذ الصغر أنه يحظر علينا وضع الرهانات القانونية وغير القانونية على مباريات كرة القدم، لذلك لم أراهن على مباريات يوفنتوس، لكني اعتدت على الرهان في المباريات الأخرى».

وكشف لاعب يوفنتوس عن تراكم الديون عليه بقيمة 250 ألف يورو في سبتمبر 2022، وبدأت وقتها الضغوط من أصحاب هذه المواقع غير الشرعية لمطالبته بإعادة المبلغ، ما جعله يراهن على أي حدث ممكن من أجل كسب المال.

وفي نهاية حديثه شدد فاغيولي على عدم علم يوفنتوس أو أي من أعضاء الفريق أو النادي بإدمانه للمراهنات، لأنه لم يثق بأحد بالشكل الكافي لإخباره بهذا الأمر.

وكان مكتب المدعي العام الإيطالي قد أعلن، الثلاثاء، عن إيقاف فاغيولي لمدة 7 أشهر مع توقيع غرامة مالية قدرها 12500 يورو، بسبب قيامه بالرهان على نتائج المباريات عبر الإنترنت.