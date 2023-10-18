الامارات | 19 بطولة في موسم "ألعاب القوى".. أبرزها استضافة نصف ماراثون آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف اتحاد ألعاب القوى عن خطة نشاط الموسم الجديد 2023-2024، والذي يتضمن 19 بطولة رسمية على المستويين المحلي والدولي، من 19 الجاري وحتى مايو المقبل، إلى جانب إطلاق 4 مراكز تدريب لتطوير المواهب في أربع مدن. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي اليوم، عقده رئيس الاتحاد، اللواء الدكتور محمد المر، بمقر مجلس دبي الرياضي، بحضور مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، علي عمر، ونائب رئيس الاتحاد، فهد عبدالله بن جمعة.

وبرز خلال المؤتمر تقديم جائزة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل لاعب أو لاعبه ينجحان في تسجيل رقم قياسي جديد على صعيد فئات الشباب.

كما تم الإعلان عن استضافة دبي نصف ماراثون آسيا، في 11 نوفمبر المقبل، وذلك لأول مرة، وبمشاركة نحو 1000 عداء وعداءة من 45 دولة، كما سيقام على هامش الماراثون، فعاليات مرافقة أبرزها سباقي 5 كلم والميل بمشاركة إجمالية تصل إلى 2500 رياضي من مختلف الجنسيات.