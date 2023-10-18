الامارات | مورينيو مرشح مجدداً لتدريب منتخب البرازيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 أكتوبر 2023

زادت الخسارة بهدفين لصفر اليوم لمنتخب البرازيل في تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026 من الضغوط على اتحاد كرة القدم البرازيلي، وكذلك المدرب المؤقت فرناندو دينيز. وذكرت وسائل إعلام إسبانية، ومنها صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشلوتي، وعلى الرغم من أنه بين المرشحين الرئيسيين لتولي المهمة في الصيف المقبل، لكن الاتحاد البرازيلي أضاف إسما قديما جديدا، هو البرتغالي جوزيه مورينيو، والذي سبق وأن ألمح أيضا إلى أن الموسم الجاري قد يكون الاخير له مع روما الإيطالي، هذا إن لم يغادره في منتصف الموسم في ظل النتائج المتواضعة للفريق.

ويرى البرازيليون في مورينيو، خيارا أفضل في حال فشلت محاولاتهم مع أنشيلوتي، خاصة وأن البرتغالي يتكلم نفس لغتهم، وعلى علم كبير بالكرة البرازيلية، بجانب أنه صاحب إنجازات كبيرة في السابق، وان كانت محصورة في الاندية فقط. يذكر أن مورينيو كان من قبل على لائحة المرشحين، لكن تم التركيز على مدرب الريال فقط، قبل أن تعيد النتائج الاخيرة لتسلط الضوء أكثر على مورينيو.