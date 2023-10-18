إيجور بيسكان.. مالا تعرفه عن مدرب الشباب السعودي الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات الأخيرة من اليوم الأربعاء، إعلان نادي الشباب السعودي تعاقده مع المدرب الكرواتي، إيغور بيسكان، لتولي القيادة الفنية للفريق، خلفًا للهولندي، مارسيل كايزر المقال مؤخرًا.

ونعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن إيغور بيسكان لاعب ليفربول السابق، وأهم ألقابه خلال مسيرته التدريبية.

5 ألقاب في مسيرة إيجور بيسكان التدريبية

اعتزل بيسكان كرة القدم في عام 2012، بعد مسيرة حافلة كلاعب مع الأندية، حقق خلالها بطولة الدوري الكرواتي 9 مرات، وكأس كرواتيا 5 مرات، كما حصد مع ليفربول 6 ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا موسم 2004-05، وكأس السوبر الأوروبي 2001-02.

بعدها عاد بيسكان إلى كرواتيا، وتولى زمام الأمور في نادي رييكا عام 2018، وبقى معه لمدة موسم، حصل فيه على بطولة كأس كرواتيا، قبل أن يقود منتخب كرواتيا تحت 21 عامًا لمدة 4 سنوات، وفي أبريل/ نيسان 2023 استعان به نادي دينامو زغرب، وبقي معه لمدة 4 أشهر، نجح خلالهم في التتويج ببطولة الدوري الكرواتي.

ووفقًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، فإن مدرب الشباب الجديد خاض خلال مسيرته التدريبية 166 مباراة، حقق الفوز 99 مرة، وتعادل في 40 لقاءً، وخسر 27 مرة، وسجلت الفرق تحت قيادة بيسكان 324 هدفًا، واهتزت شباكها 138 مرة.