البرلمان الفرنسي يطالب بسحب الجنسية من بنزيما بعد دعم قضية فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - طالب عدد من أعضاء البرلمان الفرنسي، سحب الجنسية الفرنسية من لاعب منتخب فرنسا ونجم الاتحاد السعودي كريم بنزيما، بسبب دعمه لقضية فلسطين.

نائبة بالبرلمان الفرنسي تطالب بسحب الجنسية من بنزيما

تقدمت فاليري بوييه النائبة الفرنسية بطلب رسمي لمناقشة سحب الجنسية من كريم بنزيما مهاجم منتخب فرنسا السابق واتحاد جدة الحالي.

و طالبت فاليري بسحب الكرة الذهبية من بنزيما كعقوبة رمزية أولى.

يذكر أن وجه النجم الفرنسي كريم بنزيما، أسطورة ريال مدريد الاسباني ونجم اتحاد جدة السعودي الحالي، دعمه الكامل للقضية الفلسطينية من خلال تغريدة عبر حسابه بموقع "إكس".

ونشر بنزيما تغريدة قال فيها، "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذه القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال".

وكان العديد من نجوم الكرة العالمية قد وجهوا رسائل دعم للقضية الفلسطينية بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي راح ضحيته الآلاف من الأبرياء.

كانت المقاومة الفلسطينية قد تمكنت في السابع من أكتوبر من إلحاق ضرر غير مسبوق بجيش الكيان الصهيوني، قبل أن يلجأ الأخير إلى أساليبه المعروفة، بقصف المدنيين.