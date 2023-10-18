جميع اتحادات آسيا تدعم السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بكل اتحاداته الأعضاء، حصول ملف المملكة العربية السعودية على دعم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، مساء اليوم الأربعاء، من أجل استضافة بطولة كأس العالم 2034، بعد إعلانها التقدم.

آسيا بالكامل تدعم ملف السعودية لكأس العالم 2034

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الآسيوي بالكامل يدعم ملف استضافة المملكة لكأس العالم 2034.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم أن السعودية ستنجح في استضافة المونديال الذي سيكون استثنائي، وكل من زار المملكة في الفترة الأخيره سيعرف كلامي جيدًا ولما وصلت له المملكة من التطور الهائل.

أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن المملكة لديها رؤية قوية للغاية جعلتها وجهة لأكبر الأحداث العالمية مؤخرًا، ونحن ندعم ملف ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، وهي فرصة قوية للقارة الآسيوية، خاصة وأن القارة تسعى لإستضافة نسخة كأس العالم 2050، وهو ما يجعلنا نعمل سويًا.

اختتم الشيخ سلمان بن إبراهيم أن أوزبكستان هي من اقترحت وجود اتحاد آسيوي موحد لدعم ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.