برشلونة يخشى من تولي لاهوز رئاسة الاتحاد الإسباني

كشفت صحيفة “سبورت” أن برشلونة يخشى من إمكانية تولي الحكم السابق، ماتيو لاهوز، رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ويبرز ماتيو لاهوز كأحد المرشحين الهامين لتولي رئاسة الاتحاد الإسباني، وهو أمر يقلق برشلونة نظرًا للتاريخ الحافل بينهما.

أشارت سبورت إلى أن برشلونة مر بتجارب غير سارة مع لاهوز كحكم، وتوضح البيانات الصعوبات التي واجهها البارسا تحت قيادته في المباريات.

أوضحت سبورت أن ماتيو لاهوز قاد تحكيميًا 50 مباراة لـ برشلونة، فاز فيهم الفريق في 32، وفشلوا في الانتصار في 18.

استمرت الصحيفة الإسبانية مشيرة إلى أن هذا الرقم، 18، كبير جدًا بالنسبة لفريق مثل برشلونة.

وأضافت سبورت أن برشلونة هو ثالث أكثر نادٍ تعرضًا للبطاقات من ماتيو لاهوز في تاريخه بإجمالي 111 بطاقة.

ويسبق برشلونة في هذه الإحصائية، أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، الأول تلقى 155 بطاقة من ماتيو لاهوز والثاني 115.

ولفتت سبورت إلى أن بعض لاعبي برشلونة مثل جيرارد بيكيه كان يخشون لاهوز في كل مرة كان يقابلونه في الملعب بسبب طريقة إدارته للمباريات.