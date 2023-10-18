بعد الزمالك.. نادٍ مصري جديد يعلن تغيير شعاره دعمًا لـ فلسطين

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تغيير شعاره، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وذلك دعمًا للقضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات واضحة من الكيان الصهيوني.

وقام نادي سيراميكا كليوباترا اليوم الأربعاء، بإضافة علم فلسطين لشعاره في صورة حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”.

وجاء ذلك تعبيرًا من النادي عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، الذي يعيش على وقع عدوان إسرائيلي غاشم، والذي يرتكب المجازر في قطاع غزة بحق الفلسطينيين.

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وقام عددٌ من الأندية المصرية على رأسها الزمالك والإسماعيلي بتغيير الصورة الشخصية لهم عن طريق إضافة علم فلسطين إلى شعار النادي عبر فيسبوك.

بينما أعلن النادي الاهلي الحداد على شهداء فلسطين.

وشهدت الساعات الماضية قصف القوات الإسرائيلية المستشفى الاهلي في المعمداني مما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين.