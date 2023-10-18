موقف أحمد حجازي من المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2023

كشفت تقارير صحفية عن موعد عودة أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر، ونادي اتحاد جدة السعودي، للملاعب مرة أخرى وذلك بعد ابتعاده في الفترة الماضية بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضحت تقارير أن حجازي سيعود للملاعب مجددًا خلال شهرين، وسيكون جاهزًا في هذه الفترة؛ للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، حيث يؤدي حاليًا برنامجه التأهيلي.

وقال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في تصريحات صحفية: “نأمل أن يلحق أحمد حجازي بمنتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2023”.

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وستقام منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 خلال شهري يناير وفبراير المقبلين في كوت ديفوار بمشاركة 24 منتخبًا.

وأوقعت قرعة بطولة أمم أفريقيا منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

وفي سياق متصل، يتفاوض منتخب مصر حاليًا مع نظيره منتخب سيراليون في الفترة الحالية لخوض مباراتهما في تصفيات كأس العالم 2026 في القاهرة.