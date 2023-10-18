فيفا يعلنها: كأس العالم 2034 في قارة آسيا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن بطولة كأس العالم نسخة 2034 سوف يتم إقامتها في قارة آسيا، بعدما أقيمت في قطر العام الماضي 2022.

دولة قطر القاطنة في قارة آسيا، كانت قد استضافت بطولة كأس العالم 2022، خلال الفترة من نوفمبر لـ ديسمبر العام الماضي، والتي فاز بها المنتخب الأرجنتيني.

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم في دول أمريكا وكندا والمكسيك في 2026، بينما تلعب منافسات بطولة 2030 ستكون بتنظيم ثلاثي بين إسبانيا والبرتغال والمغرب.

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وأكد جياني إنفانتينو في تصريحات نقلتها قناة “الإخبارية”، أنه بناءً على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، ستكون قارة آسيا لديها الفرصة في استضافة كأس العالم 2034.

وأشار رئيس فيفا، أن كرة القدم توحد العالم، كما كان في قطر وهكذا ستكون في أمريكا وكندا النسخة المقبلة.

جدير بالذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أعلن نية المملكة للترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وحتى الآن هو الملف الوحيد من قارة آسيا.