جماهير النصر تدعم فلسطين في مباراة ضمك

تداولت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لافتة لدعم القضية الفلسطينية، خلال مباراة الفريق المقبلة.

وكشفت جماهير النصر عن بنر مقترح لدعم فلسطين في مباراه الفريق المقبلة أمام ضمك في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويشهد قطاع غزة في الوقت الحالي أحداثًا ساخنة وقصف من جانب الكيان الصهيوني.

ومن المقرر أن يلتقي فريق النصر بنظيره ضمك، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري.

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وتبدأ أحداث المباراة التي سوف تجمع بين فريقي النصر وضمك، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد ضمك في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.