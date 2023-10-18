موعد مباراة الاهلي و سيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لخوض منافسات بطولة دوري السوبر الأفريقي في نسختها الأولى التي ستنطلق يوم 20 أكتوبر الجاري.

ويستهل الاهلي مشواره في دوري السوبر الأفريقي بمواجهة نظيره سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي.

ويحل الأهلي ضيفًا على سيمبا في دار السلام التنزانية عندما يلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدوري الأفريقي.

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موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

وستقام مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، بذهاب الدور ربع النهائي في الدوري الأفريقي، يوم الجمعة المقبل.

بينما يستضيف الاهلي نظيره سيمبا في القاهرة ضمن إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي يوم 24 أكتوبر.

والفائز بين الاهلي وسيمبا، سيواجه الفائز من ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي الدوري الأفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

ستقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي على أرض ملعب استاد “مكابا” الوطني في مدينة دار السلام بدولة تنزانيا.

وسيتم بث مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي عبر قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة بعدما حصلت على حقوق البث التليفزيوني للبطولة.